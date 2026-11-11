Забудьте о скучной яичнице по утрам: быстрые румяные гренки с сыром, луком и сметаной за 5 минут

В отличие от запекания в духовке, которое требует предварительного разогрева и длительного ожидания, этот экспресс-вариант готовится прямо на плите за считанные минуты из обычного нарезанного батона и основных продуктов из холодильника.

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Главный секрет удачной текстуры кроется в сочетании взбитого яйца, густой сметаны и натертого твердого сыра. При контакте с разогретой сковородой белок мгновенно схватывается, надежно удерживая сырно-луковую шапку на хлебном ломтике, сыр аппетитно плавится, а нижняя сторона батона приобретает хрустящую золотистую корочку, оставаясь мягкой внутри.

Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 ломтиков нарезанного батона;

– 2 столовые ложки рафинированного растительного масла;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки густой сметаны;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 небольшая репчатая луковица;

– 1 щепотка каменной соли.

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Приготовление: