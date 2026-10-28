Хрумтить на весь дім: як приготувати турецьке гезлеме з філо та сиру за 10 хвилин на сковорідці

Гезлеме – традиційний турецький коржик із тонкого тіста з соковитою начинкою, який у класичному варіанті розкочують майже до прозорості на спеціальній круглій дошці. Якщо часу на довгий заміс немає, ідеальним рішенням стає готове витяжне тісто філо.

Завдяки тонким листам страва готується за лічені хвилини на сухій або ледь змащеній сковороді. Результат справді вражає: невагома багатошарова скоринка, що апетитно ламається під ножем, і море гарячого тягучого сиру всередині, розповідає інстаграм yanni.cooking.

Як приготувати гезлеме з сиром на сковороді?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 листи витяжного тіста філо;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка рослинної олії;

Сирна начинка:

– 100 – 120 грамів тертого сиру кашар або моцарела;

– 1 куряче яйце;

– 1 дрібка солі;

Для смаження:

– 1 чайна ложка олії для змащування сковороди.

Готуємо гезлеме за 10 хвилин: дивіться відео

Приготування: