Хрумтить на весь дім: як приготувати турецьке гезлеме з філо та сиру за 10 хвилин на сковорідці
Гезлеме – традиційний турецький коржик із тонкого тіста з соковитою начинкою, який у класичному варіанті розкочують майже до прозорості на спеціальній круглій дошці. Якщо часу на довгий заміс немає, ідеальним рішенням стає готове витяжне тісто філо.
Завдяки тонким листам страва готується за лічені хвилини на сухій або ледь змащеній сковороді. Результат справді вражає: невагома багатошарова скоринка, що апетитно ламається під ножем, і море гарячого тягучого сиру всередині, розповідає інстаграм yanni.cooking.
Як приготувати гезлеме з сиром на сковороді?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 листи витяжного тіста філо;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка рослинної олії;
Сирна начинка:
– 100 – 120 грамів тертого сиру кашар або моцарела;
– 1 куряче яйце;
– 1 дрібка солі;
Для смаження:
– 1 чайна ложка олії для змащування сковороди.
Готуємо гезлеме за 10 хвилин: дивіться відео
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло в невеликій мисці та змішайте його з 1 столовою ложкою рослинної олії: суміш жирів допоможе найтоншим листам філо стати крихкими, пухирчастими й не пересохнути під час термічної обробки.
- Розгорніть 1 лист тіста філо на робочій поверхні та кулінарним пензликом злегка змастіть його масляною сумішшю.
- Зверху викладіть наступний лист, знову змастіть, і повторіть процедуру з усіма 3 – 4 листами, складаючи їх один на одного стопкою.
- В окремому посуді збийте виделкою 1 сире яйце з 1 дрібкою дрібної солі до однорідності.
- Вилийте яєчну масу точно по центру складеного тіста, залишаючи краї шириною близько 5 – 6 сантиметрів чистими.
- Поверх яйця рівним шаром викладіть 100 – 120 грамів натертого на грубій тертці сиру — підійде турецький напівтвердий кашар, сулугуні або звичайна щільна моцарела, яка добре плавиться.
- Акуратно загніть вільні краї тіста всередину до центру, формуючи плаский прямокутний або квадратний конверт так, щоб начинка була надійно схована під шарами тіста й не витікала на пательню.
- Місця з'єднання країв злегка притисніть долонями та змастіть залишками масляної суміші.
- Добре розігрійте суху товстостінну сковороду, змастіть дно 1 чайною ложкою олії та зменшіть нагрів до середньо-слабкого.
- Викладіть конвертик швом донизу й випікайте приблизно 3 – 4 хвилини. За цей час яйце всередині встигне схопитися, а нижні шари тіста підрум'яняться.
- Обережно переверніть коржик широкою лопаткою на інший бік і смажте ще 3 – 4 хвилини до появи характерних коричнево-золотавих цяток.
- Зніміть гаряче гезлеме на дошку, розріжте гострим ножем навпіл або на 4 трикутники та подавайте негайно, поки скоринка дзвінко хрумтить, а сир розтягується тонкими нитками.