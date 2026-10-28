Хрустит на весь дом: как приготовить турецкое гезлеме из фило и сыра за 10 минут на сковороде

Благодаря тонким пластам блюдо готовится за считанные минуты на сухой или слегка смазанной сковороде. Результат действительно впечатляет: воздушная многослойная корочка, аппетитно ломающаяся под ножом, и море горячего тягучего сыра внутри, рассказывает инстаграм yanni.cooking.

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Как приготовить гезлеме с сыром на сковороде?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 листа вытяжного теста фило;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 столовая ложка растительного масла;

Сырная начинка:

– 100 – 120 граммов тертого сыра кашар или моцарелла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 щепотка соли;

Для жарки:

– 1 чайная ложка масла для смазывания сковороды.

Готовим гезлеме за 10 минут: смотрите видео

Приготовление: