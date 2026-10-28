Хрумтить на весь дім: як приготувати турецьке гезлеме з філо та сиру за 10 хвилин на сковорідці

Завдяки тонким листам страва готується за лічені хвилини на сухій або ледь змащеній сковороді. Результат справді вражає: невагома багатошарова скоринка, що апетитно ламається під ножем, і море гарячого тягучого сиру всередині, розповідає інстаграм yanni.cooking.

Adv

Як приготувати гезлеме з сиром на сковороді?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 листи витяжного тіста філо;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка рослинної олії;

Сирна начинка:

– 100 – 120 грамів тертого сиру кашар або моцарела;

– 1 куряче яйце;

– 1 дрібка солі;

Для смаження:

– 1 чайна ложка олії для змащування сковороди.

Готуємо гезлеме за 10 хвилин: дивіться відео

Приготування: