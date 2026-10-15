Простіші за ліниві: швидкі голубці-трубочки без загортання країв і без відварювання рису
Приготування класичних голубців у багатьох асоціюється з довгою кухонною рутиною: потрібно акуратно розібрати гарячий качан на цілі листки, зрізати товсті прожилки, окремо зварити рис до напівготовності та ретельно підгинати кожен краєчок конвертиком, щоб начинка не втекла. Проте існує значно простіший, майже ювелірний метод – голубці-трубочки.
Капустяну головку просто нарізають на охайні квадрати, миттєво бланшують, а фарш загортають у звичайний відкритий рулетик. Сирий круглозернистий рис повільно доходить безпосередньо в м'ясному соку та вершково-томатному соусі, вбираючи в себе максимум ароматів і роблячи страву неймовірно соковитою.
Як зробити голубці-трубочки?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
голубці:
– 1 велика головка капусти;
– 600 грамів фаршу;
– 100 грамів рису;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
– перець на смак
вершково-томатна заливка:
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– гаряча вода або бульйон (щоб покрити рулетики);
– пів чайної ложки солі;
– дрібка цукру;
– для подачі сметана або свіжа зелень.
Приготування:
- З качана капусти зніміть верхнє грубе листя. Гострим широким ножем зріжте з головки боковини, формуючи пласти, та наріжте їх однаковими квадратами середнього розміру, відкидаючи жорстку серцевину й качан.
- Розберіть нарізку на окремі листочки, опустіть у киплячу підсолену воду на 2 – 3 хвилини для еластичності, відкиньте на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
- Для начинки круглозернистий рис ретельно промийте кілька разів холодною водою та відцідіть.
- З'єднайте м'ясний фарш із сирим рисом, дрібно нарізаною цибулею, олією, сіллю та перцем. Олія в начинці гарантує, що нежирне м'ясо залишиться соковитим, а крупа рівномірно пропариться.
- На край кожного капустяного квадратика викладіть невелику довгасту порцію фаршу й згорніть щільною трубочкою, залишаючи бокові краї повністю відкритими.
- Не набивайте занадто туго, адже сирий рис під час тушкування помітно розбухне.
- Дно чавунного казанка або керамічної форми вистеліть залишками капустяного листя.
- Вкладіть заготовки рівними щільними рядами швом донизу, щоб під час варіння вони тримали форму й не розгорталися.
- За бажанням перед укладанням трубочки можна коротко припустити на гарячій сковороді до золотистості.
- Для заливки в сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте томатну пасту та прогрійте її одну хвилину, щоб розкрити колір і прибрати сирий присмак.
- Влийте гарячу воду, додайте сіль і дрібку цукру, доведіть до кипіння й залийте викладені голубці так, щоб рідина майже повністю вкривала верхній шар.
- Тушкуйте страву на плиті під кришкою на мінімальному вогні приблизно півтори години, не допускаючи бурхливого кипіння.
- Якщо готуєте в духовці – щільно затягніть форму двома шарами фольги та залиште мліти за температури 160 градусів близько двох годин.