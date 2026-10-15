Простіші за ліниві: швидкі голубці-трубочки без загортання країв і без відварювання рису

Приготування класичних голубців у багатьох асоціюється з довгою кухонною рутиною: потрібно акуратно розібрати гарячий качан на цілі листки, зрізати товсті прожилки, окремо зварити рис до напівготовності та ретельно підгинати кожен краєчок конвертиком, щоб начинка не втекла. Проте існує значно простіший, майже ювелірний метод – голубці-трубочки.

Капустяну головку просто нарізають на охайні квадрати, миттєво бланшують, а фарш загортають у звичайний відкритий рулетик. Сирий круглозернистий рис повільно доходить безпосередньо в м'ясному соку та вершково-томатному соусі, вбираючи в себе максимум ароматів і роблячи страву неймовірно соковитою.

Як зробити голубці-трубочки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

голубці:

– 1 велика головка капусти;

– 600 грамів фаршу;

– 100 грамів рису;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– пів чайної ложки солі;

– перець на смак

вершково-томатна заливка:

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– гаряча вода або бульйон (щоб покрити рулетики);

– пів чайної ложки солі;

– дрібка цукру;

– для подачі сметана або свіжа зелень.

Приготування: