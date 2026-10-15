Капустный кочан просто нарезают аккуратными квадратиками, мгновенно бланшируют, а фарш заворачивают в обычный открытый рулетик. Сырой круглозернистый рис медленно доходит непосредственно в мясном соке и сливочно-томатном соусе, впитывая в себя максимум ароматов и делая блюдо невероятно сочным.

Как приготовить голубцы-трубочки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

голубцы:

– 1 большой кочан капусты;

– 600 граммов фарша;

– 100 граммов риса;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

– перец по вкусу

сливочно-томатная заливка:

– 30 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– горячая вода или бульон (чтобы покрыть рулетики);

– пол чайной ложки соли;

– щепотка сахара;

– для подачи сметана или свежая зелень.

Приготовление: