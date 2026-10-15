Капустный кочан просто нарезают аккуратными квадратиками, мгновенно бланшируют, а фарш заворачивают в обычный открытый рулетик. Сырой круглозернистый рис медленно доходит непосредственно в мясном соке и сливочно-томатном соусе, впитывая в себя максимум ароматов и делая блюдо невероятно сочным.
Как приготовить голубцы-трубочки?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
голубцы:
– 1 большой кочан капусты;
– 600 граммов фарша;
– 100 граммов риса;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
– перец по вкусу
сливочно-томатная заливка:
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– горячая вода или бульон (чтобы покрыть рулетики);
– пол чайной ложки соли;
– щепотка сахара;
– для подачи сметана или свежая зелень.
Приготовление:
- С кочана капусты снимите верхние грубые листья. Острым широким ножом срежьте с кочана боковые листья, формируя пласты, и нарежьте их одинаковыми квадратами среднего размера, отбрасывая жесткую сердцевину и кочерыжку.
- Разберите нарезанные кусочки на отдельные листочки, опустите в кипящую подсоленную воду на 2 – 3 минуты для эластичности, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
- Для начинки круглозернистый рис тщательно промойте несколько раз холодной водой и отцедите.
- Смешайте мясной фарш с сырым рисом, мелко нарезанным луком, маслом, солью и перцем. Масло в начинке гарантирует, что нежирное мясо останется сочным, а крупа равномерно пропарится.
- На край каждого капустного квадратика выложите небольшую продолговатую порцию фарша и сверните в плотную трубочку, оставляя боковые края полностью открытыми.
- Не набивайте слишком туго, ведь сырой рис во время тушения заметно разбухнет.
- Дно чугунного котлика или керамической формы выстелите остатками капустных листьев.
- Уложите заготовки ровными плотными рядами швом вниз, чтобы во время варки они сохраняли форму и не разворачивались.
- По желанию перед укладкой трубочки можно слегка обжарить на горячей сковороде до золотистого цвета.
- Для заливки в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и прогрейте ее одну минуту, чтобы раскрыть цвет и убрать сырой привкус.
- Влейте горячую воду, добавьте соль и щепотку сахара, доведите до кипения и залейте выложенные голубцы так, чтобы жидкость почти полностью покрывала верхний слой.
- Тушите блюдо на плите под крышкой на минимальном огне примерно полтора часа, не допуская бурного кипения.
- Если готовите в духовке – плотно закройте форму двумя слоями фольги и запекайте при 160 градусах около двух часов.