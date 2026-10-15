Капустяну головку просто нарізають на охайні квадрати, миттєво бланшують, а фарш загортають у звичайний відкритий рулетик. Сирий круглозернистий рис повільно доходить безпосередньо в м'ясному соку та вершково-томатному соусі, вбираючи в себе максимум ароматів і роблячи страву неймовірно соковитою.
Як зробити голубці-трубочки?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
голубці:
– 1 велика головка капусти;
– 600 грамів фаршу;
– 100 грамів рису;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
– перець на смак
вершково-томатна заливка:
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– гаряча вода або бульйон (щоб покрити рулетики);
– пів чайної ложки солі;
– дрібка цукру;
– для подачі сметана або свіжа зелень.
Приготування:
- З качана капусти зніміть верхнє грубе листя. Гострим широким ножем зріжте з головки боковини, формуючи пласти, та наріжте їх однаковими квадратами середнього розміру, відкидаючи жорстку серцевину й качан.
- Розберіть нарізку на окремі листочки, опустіть у киплячу підсолену воду на 2 – 3 хвилини для еластичності, відкиньте на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
- Для начинки круглозернистий рис ретельно промийте кілька разів холодною водою та відцідіть.
- З'єднайте м'ясний фарш із сирим рисом, дрібно нарізаною цибулею, олією, сіллю та перцем. Олія в начинці гарантує, що нежирне м'ясо залишиться соковитим, а крупа рівномірно пропариться.
- На край кожного капустяного квадратика викладіть невелику довгасту порцію фаршу й згорніть щільною трубочкою, залишаючи бокові краї повністю відкритими.
- Не набивайте занадто туго, адже сирий рис під час тушкування помітно розбухне.
- Дно чавунного казанка або керамічної форми вистеліть залишками капустяного листя.
- Вкладіть заготовки рівними щільними рядами швом донизу, щоб під час варіння вони тримали форму й не розгорталися.
- За бажанням перед укладанням трубочки можна коротко припустити на гарячій сковороді до золотистості.
- Для заливки в сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте томатну пасту та прогрійте її одну хвилину, щоб розкрити колір і прибрати сирий присмак.
- Влийте гарячу воду, додайте сіль і дрібку цукру, доведіть до кипіння й залийте викладені голубці так, щоб рідина майже повністю вкривала верхній шар.
- Тушкуйте страву на плиті під кришкою на мінімальному вогні приблизно півтори години, не допускаючи бурхливого кипіння.
- Якщо готуєте в духовці – щільно затягніть форму двома шарами фольги та залиште мліти за температури 160 градусів близько двох годин.