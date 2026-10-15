Капустяну головку просто нарізають на охайні квадрати, миттєво бланшують, а фарш загортають у звичайний відкритий рулетик. Сирий круглозернистий рис повільно доходить безпосередньо в м'ясному соку та вершково-томатному соусі, вбираючи в себе максимум ароматів і роблячи страву неймовірно соковитою.

Як зробити голубці-трубочки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

голубці:

– 1 велика головка капусти;

– 600 грамів фаршу;

– 100 грамів рису;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– пів чайної ложки солі;

– перець на смак

вершково-томатна заливка:

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– гаряча вода або бульйон (щоб покрити рулетики);

– пів чайної ложки солі;

– дрібка цукру;

– для подачі сметана або свіжа зелень.

Приготування: