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14 серпня, 20:36
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Цій аджиці позаздрять навіть грузини: ніхто не вгадає основний інгредієнт

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Забудьте про звичну ікру – кабачки можуть дивувати зовсім іншим характером! Ця гостра, пряна та густа кабачкова аджика ламає всі кулінарні стереотипи: завдяки томатній пасті, часнику та кавказьким прянощам соус виходить насиченим, пекучим і неймовірно ароматним.

Ідеальний баланс гостроти та ніжної текстури цукіні робить цю заготівлю головним хітом до м’яса, птиці та гарнірів. А найприємніше – готується вона просто, без зайвого клопоту та з’їдається за зиму найпершою!

Як приготувати пікантну кабачкову ікру? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 5 кілограмів кабачків; 
– 1  – 2 стручки гострого перцю (або 1 столова ложка меленого);
– 1 склянка чищених зубчиків часнику;
– 125 мілілітрів рослинної олії;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 500 мілілітрів томатної пасти;
– 100 мілілітрів оцту;
– пів столової ложки хмелі-сунелі;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– уцхо-сунелі – за бажанням. 

Приготування

  1. Обирайте цукіні: звичайні молоді кабачки надто водянисті, а старі дають багато відходів через грубу шкірку й насіння.
  2. Натріть цукіні на тертці або пропустіть через м’ясорубку разом із гострим перцем.
  3. Перекладіть овочеву масу в каструлю й тушкуйте під кришкою на слабкому вогні приблизно 25 – 30 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Додайте олію, томатну пасту, цукор, сіль та прянощі, після чого варіть суміш ще 10 хвилин.
  5. Для ідеально шовковистої текстури масу можна злегка остудити й перебити занурювальним блендером.
  6. Поверніть пюре на вогонь, додайте вичавлений часник, влийте оцет і проваріть усе разом ще 7 – 10 хвилин.
  7. Розлийте гарячу аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште під теплою ковдрою до повного охолодження.

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