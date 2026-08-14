Цій аджиці позаздрять навіть грузини: ніхто не вгадає основний інгредієнт

Забудьте про звичну ікру – кабачки можуть дивувати зовсім іншим характером! Ця гостра, пряна та густа кабачкова аджика ламає всі кулінарні стереотипи: завдяки томатній пасті, часнику та кавказьким прянощам соус виходить насиченим, пекучим і неймовірно ароматним.

Ідеальний баланс гостроти та ніжної текстури цукіні робить цю заготівлю головним хітом до м’яса, птиці та гарнірів. А найприємніше – готується вона просто, без зайвого клопоту та з’їдається за зиму найпершою! Як приготувати пікантну кабачкову ікру? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 5 кілограмів кабачків;

– 1 – 2 стручки гострого перцю (або 1 столова ложка меленого);

– 1 склянка чищених зубчиків часнику;

– 125 мілілітрів рослинної олії;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 500 мілілітрів томатної пасти;

– 100 мілілітрів оцту;

– пів столової ложки хмелі-сунелі;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– уцхо-сунелі – за бажанням. Приготування: Обирайте цукіні: звичайні молоді кабачки надто водянисті, а старі дають багато відходів через грубу шкірку й насіння. Натріть цукіні на тертці або пропустіть через м’ясорубку разом із гострим перцем. Перекладіть овочеву масу в каструлю й тушкуйте під кришкою на слабкому вогні приблизно 25 – 30 хвилин, періодично помішуючи. Додайте олію, томатну пасту, цукор, сіль та прянощі, після чого варіть суміш ще 10 хвилин. Для ідеально шовковистої текстури масу можна злегка остудити й перебити занурювальним блендером. Поверніть пюре на вогонь, додайте вичавлений часник, влийте оцет і проваріть усе разом ще 7 – 10 хвилин. Розлийте гарячу аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште під теплою ковдрою до повного охолодження.