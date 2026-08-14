Ідеальний баланс гостроти та ніжної текстури цукіні робить цю заготівлю головним хітом до м’яса, птиці та гарнірів. А найприємніше – готується вона просто, без зайвого клопоту та з’їдається за зиму найпершою!

Як приготувати пікантну кабачкову ікру?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 кілограмів кабачків;

– 1 – 2 стручки гострого перцю (або 1 столова ложка меленого);

– 1 склянка чищених зубчиків часнику;

– 125 мілілітрів рослинної олії;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 500 мілілітрів томатної пасти;

– 100 мілілітрів оцту;

– пів столової ложки хмелі-сунелі;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– уцхо-сунелі – за бажанням.

Приготування: