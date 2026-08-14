Идеальный баланс остроты и нежной текстуры цуккини делает эту заготовку главным хитом к мясу, птице и гарнирам. А самое приятное – готовится она просто, без лишних хлопот и съедается за зиму первой!

Как приготовить пикантную кабачковую икру?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 килограммов кабачков;

– 1 – 2 стручка острого перца (или 1 столовая ложка молотого);

– 1 стакан очищенных зубчиков чеснока;

– 125 миллилитров растительного масла;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 500 миллилитров томатной пасты;

– 100 миллилитров уксуса;

– пол столовой ложки хмели-сунели;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– уцхо-сунели – по желанию.

Приготовление: