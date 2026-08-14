Идеальный баланс остроты и нежной текстуры цуккини делает эту заготовку главным хитом к мясу, птице и гарнирам. А самое приятное – готовится она просто, без лишних хлопот и съедается за зиму первой!

Как приготовить пикантную кабачковую икру?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 5 килограммов кабачков;
– 1 – 2 стручка острого перца (или 1 столовая ложка молотого);
– 1 стакан очищенных зубчиков чеснока;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 500 миллилитров томатной пасты;
– 100 миллилитров уксуса;
– пол столовой ложки хмели-сунели;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– уцхо-сунели – по желанию.

Приготовление:

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  1. Выбирайте цуккини: обычные молодые кабачки слишком водянистые, а старые дают много отходов из-за грубой кожуры и семян.
  2. Натрите цуккини на терке или пропустите через мясорубку вместе с острым перцем.
  3. Переложите овощную массу в кастрюлю и тушите под крышкой на слабом огне примерно 25 – 30 минут, периодически помешивая.
  4. Добавьте растительное масло, томатную пасту, сахар, соль и пряности, после чего варите смесь еще 10 минут.
  5. Для идеально шелковистой текстуры массу можно слегка остудить и взбить погружным блендером.
  6. Верните пюре на огонь, добавьте выдавленный чеснок, влейте уксус и проварите все вместе еще 7 – 10 минут.
  7. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под теплым одеялом до полного остывания.