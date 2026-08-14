Идеальный баланс остроты и нежной текстуры цуккини делает эту заготовку главным хитом к мясу, птице и гарнирам. А самое приятное – готовится она просто, без лишних хлопот и съедается за зиму первой!
Как приготовить пикантную кабачковую икру?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 килограммов кабачков;
– 1 – 2 стручка острого перца (или 1 столовая ложка молотого);
– 1 стакан очищенных зубчиков чеснока;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 500 миллилитров томатной пасты;
– 100 миллилитров уксуса;
– пол столовой ложки хмели-сунели;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– уцхо-сунели – по желанию.
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- Выбирайте цуккини: обычные молодые кабачки слишком водянистые, а старые дают много отходов из-за грубой кожуры и семян.
- Натрите цуккини на терке или пропустите через мясорубку вместе с острым перцем.
- Переложите овощную массу в кастрюлю и тушите под крышкой на слабом огне примерно 25 – 30 минут, периодически помешивая.
- Добавьте растительное масло, томатную пасту, сахар, соль и пряности, после чего варите смесь еще 10 минут.
- Для идеально шелковистой текстуры массу можно слегка остудить и взбить погружным блендером.
- Верните пюре на огонь, добавьте выдавленный чеснок, влейте уксус и проварите все вместе еще 7 – 10 минут.
- Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под теплым одеялом до полного остывания.