Соковиті, ароматні та в рази дешевші: як приготувати ідеальні котлети без грама мʼяса

Ситні домашні котлети без м’яса можуть вийти з двох звичних продуктів – гречки та картоплі. Саме вони дають м’яку середину, ароматну скоринку й просту страву на будень без зайвих клопотів.

Котлети без м’яса часто здаються нудною стравою, але тут усе тримається на правильному поєднанні гречки та картоплі. Саме воно дає щільну, але м’яку текстуру й апетитну скоринку.

Як приготувати апетитні котлети з гречки та картоплі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка гречки;

– 3 – 4 середні картоплини;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– сіль і чорний мелений перець;

– паприка або коріандр до смаку;

– свіжа зелень за бажанням;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Спершу промийте гречку, залийте двома склянками води та зваріть до м’якості. Окремо відваріть картоплю до готовності, охолодіть і очистіть. Потім розімніть гречку та картоплю виделкою або подрібніть до однорідної, але не надто гладкої маси. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотавого кольору – саме вона дає котлетам найкращий аромат. З’єднайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, паприку або трохи коріандру та добре перемішайте. Якщо маса вийшла занадто м’якою, всипте панірувальні сухарі й дайте їй постояти 5 – 10 хвилин. Після цього сформуйте невеликі котлети вологими руками, обваляйте їх у сухарях і смажте на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії. На середньому вогні їм знадобиться приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Не перевертайте котлети занадто рано: спочатку має з’явитися рум’яна скоринка. Тоді вони краще триматимуть форму.

У чому секрет смачної текстури?

Найважливіше – не робити гречано-картопляну масу занадто рідкою. Якщо гречка переварена, а картопля ще водяниста, котлети можуть розвалюватися.

Для більш насиченого смаку до основи можна додати обсмажені гриби, часник або трохи свіжої зелені. Подавайте такі котлети гарячими – зі сметанним, грибним або томатним соусом та овочевим салатом.