Котлети без м’яса часто здаються нудною стравою, але тут усе тримається на правильному поєднанні гречки та картоплі. Саме воно дає щільну, але м’яку текстуру й апетитну скоринку.

Як приготувати апетитні котлети з гречки та картоплі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка гречки;

– 3 – 4 середні картоплини;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– сіль і чорний мелений перець;

– паприка або коріандр до смаку;

– свіжа зелень за бажанням;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Спершу промийте гречку, залийте двома склянками води та зваріть до м’якості. Окремо відваріть картоплю до готовності, охолодіть і очистіть. Потім розімніть гречку та картоплю виделкою або подрібніть до однорідної, але не надто гладкої маси. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотавого кольору – саме вона дає котлетам найкращий аромат. З’єднайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, паприку або трохи коріандру та добре перемішайте. Якщо маса вийшла занадто м’якою, всипте панірувальні сухарі й дайте їй постояти 5 – 10 хвилин. Після цього сформуйте невеликі котлети вологими руками, обваляйте їх у сухарях і смажте на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії. На середньому вогні їм знадобиться приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Не перевертайте котлети занадто рано: спочатку має з’явитися рум’яна скоринка. Тоді вони краще триматимуть форму.

У чому секрет смачної текстури?

Найважливіше – не робити гречано-картопляну масу занадто рідкою. Якщо гречка переварена, а картопля ще водяниста, котлети можуть розвалюватися.

Для більш насиченого смаку до основи можна додати обсмажені гриби, часник або трохи свіжої зелені. Подавайте такі котлети гарячими – зі сметанним, грибним або томатним соусом та овочевим салатом.