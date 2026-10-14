Котлети без м’яса часто здаються нудною стравою, але тут усе тримається на правильному поєднанні гречки та картоплі. Саме воно дає щільну, але м’яку текстуру й апетитну скоринку.
Як приготувати апетитні котлети з гречки та картоплі?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка гречки;
– 3 – 4 середні картоплини;
– 1 цибулина;
– 2 – 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– сіль і чорний мелений перець;
– паприка або коріандр до смаку;
– свіжа зелень за бажанням;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Спершу промийте гречку, залийте двома склянками води та зваріть до м’якості.
- Окремо відваріть картоплю до готовності, охолодіть і очистіть.
- Потім розімніть гречку та картоплю виделкою або подрібніть до однорідної, але не надто гладкої маси.
- Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотавого кольору – саме вона дає котлетам найкращий аромат.
- З’єднайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, паприку або трохи коріандру та добре перемішайте. Якщо маса вийшла занадто м’якою, всипте панірувальні сухарі й дайте їй постояти 5 – 10 хвилин.
- Після цього сформуйте невеликі котлети вологими руками, обваляйте їх у сухарях і смажте на добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії.
- На середньому вогні їм знадобиться приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку.
- Не перевертайте котлети занадто рано: спочатку має з’явитися рум’яна скоринка. Тоді вони краще триматимуть форму.
У чому секрет смачної текстури?
Найважливіше – не робити гречано-картопляну масу занадто рідкою. Якщо гречка переварена, а картопля ще водяниста, котлети можуть розвалюватися.
Для більш насиченого смаку до основи можна додати обсмажені гриби, часник або трохи свіжої зелені. Подавайте такі котлети гарячими – зі сметанним, грибним або томатним соусом та овочевим салатом.