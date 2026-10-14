Котлеты без мяса часто кажутся скучным блюдом, но здесь все зависит от правильного сочетания гречки и картофеля. Именно оно придает плотную, но мягкую текстуру и аппетитную корочку.

Как приготовить аппетитные котлеты из гречки и картофеля?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан гречки;

– 3 – 4 средних картофелины;

– 1 луковица;

– 2 – 3 столовые ложки панировочных сухарей;

– соль и черный молотый перец;

– паприка или кориандр по вкусу;

– свежая зелень по желанию;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Сначала промойте гречку, залейте двумя стаканами воды и сварите до мягкости. Отдельно отварите картофель до готовности, остудите и очистите. Затем разомните гречку и картофель вилкой или измельчите до однородной, но не слишком гладкой массы. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета – именно он придает котлетам лучший аромат. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, паприку или немного кориандра и хорошо перемешайте. Если масса получилась слишком мягкой, добавьте панировочные сухари и дайте ей постоять 5 – 10 минут. После этого сформируйте небольшие котлеты влажными руками, обваляйте их в сухарях и жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. На среднем огне им понадобится примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Не переворачивайте котлеты слишком рано: сначала должна появиться румяная корочка. Тогда они лучше будут держать форму.

В чем секрет вкусной текстуры?

Самое главное – не делать гречнево-картофельную массу слишком жидкой. Если гречка переварена, а картофель еще водянистый, котлеты могут разваливаться.

Для более насыщенного вкуса в основу можно добавить обжаренные грибы, чеснок или немного свежей зелени. Подавайте такие котлеты горячими – со сметанным, грибным или томатным соусом и овощным салатом.