Вечеря в сковороді за 25 хвилин: як зварити розсипчасту гречку з грибами без зайвого посуду

Гречка з грибами на сковороді – це рятівний варіант ситної, ароматної та водночас дуже бюджетної вечері для всієї родини. Головна перевага цієї страви полягає у простоті процесу: усе готується в єдиній глибокій пательні без зайвої метушні, окремого відварювання крупи та гори брудного посуду в мийці.

Завдяки тому, що сухі зерна перед тушкуванням прогріваються разом із підсмаженими овочами, вони вбирають у себе гарячу рослинну олію, залишаються ідеально цілими та набувають виразного горіхового аромату. Поєднання печериць, солодкої моркви та пасерованої цибулі дає насичений густий сік, який повністю замінює м'ясний бульйон.

Коли в сковороду додають окріп і щільно закривають кришку, гречані зерна рівномірно пропарюються, насичуються грибним духом і не розварюються в кашоподібну масу. Достатньо витримати точну пропорцію рідини та дати страві відпочити зі шматочком вершкового масла наприкінці, щоб отримати розсипчастий, теплий гарнір ресторанного рівня за 25 – 30 хвилин.

Як приготувати гречку з грибами?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка гречаної крупи;

– 300 грамів свіжих печериць або глив;

– 2 склянки окропу;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

Заправка та спеції:

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

– 1 пучок свіжої зелені кропу або петрушки.

Приготування: