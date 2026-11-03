Вечеря в сковороді за 25 хвилин: як зварити розсипчасту гречку з грибами без зайвого посуду

Швидка вечеря з гречкою та грибами / Freepik
Гречка з грибами на сковороді – це рятівний варіант ситної, ароматної та водночас дуже бюджетної вечері для всієї родини. Головна перевага цієї страви полягає у простоті процесу: усе готується в єдиній глибокій пательні без зайвої метушні, окремого відварювання крупи та гори брудного посуду в мийці.
Завдяки тому, що сухі зерна перед тушкуванням прогріваються разом із підсмаженими овочами, вони вбирають у себе гарячу рослинну олію, залишаються ідеально цілими та набувають виразного горіхового аромату. Поєднання печериць, солодкої моркви та пасерованої цибулі дає насичений густий сік, який повністю замінює м'ясний бульйон.
Коли в сковороду додають окріп і щільно закривають кришку, гречані зерна рівномірно пропарюються, насичуються грибним духом і не розварюються в кашоподібну масу. Достатньо витримати точну пропорцію рідини та дати страві відпочити зі шматочком вершкового масла наприкінці, щоб отримати розсипчастий, теплий гарнір ресторанного рівня за 25 – 30 хвилин.
Як приготувати гречку з грибами?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка гречаної крупи;
– 300 грамів свіжих печериць або глив;
– 2 склянки окропу;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
Заправка та спеції:
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю;
– 1 пучок свіжої зелені кропу або петрушки.
Приготування:
- Печериці наріжте пластинками, цибулю подрібніть дрібними кубиками, моркву натріть на тертці, а гречану крупу промийте під проточною водою.
- У глибокій пательні розігрійте рослинну олію, викладіть цибулю з морквою та обсмажуйте 3 – 5 хвилин до золотистого відтінку.
- Додайте нарізані гриби й готуйте ще 5 – 7 хвилин, поки повністю не випарується волога, після чого посоліть і поперчіть засмажку.
- Всипте промиту гречку рівномірним шаром просто до грибів з овочами та перемішуйте протягом 1 – 2 хвилин, щоб зерна просочилися олією.
- Залийте вміст 2 склянками окропу, дотримуючись суворої пропорції 1 до 2, доведіть до кипіння та щільно закрийте кришкою.
- Тушкуйте на мінімальному вогні 15 – 20 хвилин, не відкриваючи кришку й не перемішуючи масу під час варіння.
- Після повного вбирання води вимкніть вогонь, викладіть зверху шматочок вершкового масла, дайте постояти під кришкою 10 хвилин і прикрасьте подрібненою зеленню перед подачею.
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