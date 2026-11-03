Ужин в сковороде за 25 минут: как приготовить рассыпчатую гречку с грибами без лишней посуды

Быстрый ужин с гречкой и грибами / Freepik
Гречка с грибами на сковороде – это отличный вариант сытного, ароматного и в то же время очень бюджетного ужина для всей семьи. Главное преимущество этого блюда заключается в простоте приготовления: все готовится в одной глубокой сковороде без лишней суеты, отдельной варки крупы и горы грязной посуды в раковине.
Благодаря тому, что сухие зерна перед тушением прогреваются вместе с обжаренными овощами, они впитывают в себя горячее растительное масло, остаются идеально целыми и приобретают выразительный ореховый аромат. Сочетание шампиньонов, сладкой моркови и пассерованного лука дает насыщенный густой сок, который полностью заменяет мясной бульон.
Когда в сковороду добавляют кипяток и плотно закрывают крышку, гречневые зерна равномерно пропариваются, насыщаются грибным ароматом и не развариваются в кашеобразную массу. Достаточно соблюсти точную пропорцию жидкости и дать блюду "отдохнуть" с кусочком сливочного масла в конце, чтобы за 25 – 30 минут получить рассыпчатый, теплый гарнир ресторанного уровня.
Как приготовить гречку с грибами?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан гречневой крупы;
– 300 граммов свежих шампиньонов или вешенок;
– 2 стакана кипятка;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
заправка и специи:
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца;
– 1 пучок свежей зелени укропа или петрушки.
Приготовление:
- Шампиньоны нарежьте пластинками, лук мелко порежьте кубиками, морковь натрите на терке, а гречневую крупу промойте под проточной водой.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук с морковью и обжаривайте 3 – 5 минут до золотистого оттенка.
- Добавьте нарезанные грибы и готовьте еще 5 – 7 минут, пока влага полностью не выпарится, после чего посолите и поперчите обжарку.
- Всыпьте промытую гречку равномерным слоем прямо к грибам с овощами и перемешивайте в течение 1 – 2 минут, чтобы зерна пропитались маслом.
- Залейте содержимое 2 стаканами кипятка, соблюдая строгое соотношение 1 к 2, доведите до кипения и плотно накройте крышкой.
- Тушите на минимальном огне 15 – 20 минут, не открывая крышку и не перемешивая массу во время варки.
- После полного впитывания воды выключите огонь, положите сверху кусочек сливочного масла, дайте постоять под крышкой 10 минут и украсьте измельченной зеленью перед подачей.
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