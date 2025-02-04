Його захочеться їсти ложкою: смачний грецький соус для салатів та страв

Усі, хто готував цей соус, розхвалюють його смак. Дехто невіть не міг втриматися та їв його ложкою з хлібом, наче намазку.

Окрім дивовижного смаку цей соус може похизуватися неабиякою універсальністю. Салат чи додаток до улюбленої страви – він буде доречним у будь-якому випадку. 24 Канал пропонує приготувати цей соус за рецептом Prosto Way.

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Рецепт грецького йогурту

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 свіжі огірки;

– 250 грамів грецького йогурту;

– кріп – до смаку;

– листочки свіжої м’яти (за бажанням);

– сік половини лимона;

– 2 зубчики часнику;

– сіль – до смаку;

– 1 чайна ложка орегано;

– оливкова олія – до смаку.

Приготування:

Натріть огірки на тертці й посоліть, дайте їм постояти 10 хвилин, а потім відіжміть зайву вологу. Додайте до огірків йогурт, дрібно нарізаний кріп, лимонний сік та інші інгредієнти. Ретельно перемішайте. Для прикраси можете додати листочки м’яти, хоча це не обов’язково. Ваш смачний соус готовий. Він може зберігатися у холодильнику кілька днів.

Смачного!

Олія більше не бризкатиме на плиту: який інгредієнт у цьому допоможе.