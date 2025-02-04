Кроме удивительного вкуса этот соус может похвастаться большой универсальностью. Салат или дополнение к любимому блюду – он будет уместным в любом случае. 24 Канал предлагает приготовить этот соус по рецепту Prosto Way.
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Рецепт греческого йогурта
Время: 10 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свежих огурца;
– 250 граммов греческого йогурта;
– укроп – по вкусу;
– листочки свежей мяты (по желанию);
– сок половины лимона;
– 2 зубчика чеснока;
– соль – по вкусу;
– 1 чайная ложка орегано;
– оливковое масло – по вкусу.
Приготовление:
Натрите огурцы на терке и посолите, дайте им постоять 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу.
Добавьте к огурцам йогурт, мелко нарезанный укроп, лимонный сок и другие ингредиенты. Тщательно перемешайте.
Для украшения можете добавить листочки мяты, хотя это не обязательно. Ваш вкусный соус готов. Он может храниться в холодильнике несколько дней.
Приятного аппетита!
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