Этот древний рецепт может вас удивить, ведь в нем нет яиц. Однако опытные хозяйки утверждают, что именно благодаря этому они легко будут расти и выйдут пышными и нежными. 24 Канал предлагает проверить их правоту с рецептом портала "На пенсии".

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Рецепт воздушных оладий

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 160 граммов муки;

– 200 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки соды.

Приготовление:

Возьмите глубокую миску и смешайте в ней кефир, сахар, соль и соду. Кефир должен быть теплым. Дайте соде вступить в реакцию с кефиром, а затем добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Отложите тесто для оладий на 15 – 20 минут. После этого разогрейте сковороду с растительным маслом и начинайте жарить. Больше не перемешивайте тесто, чтобы не нарушить его пористую структуру, ведь это может привести к оседанию оладий после жарки.

Приятного аппетита!

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