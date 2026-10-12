Ароматна приправа із сушених грибів: як зробити вдома

Сушені гриби легко стають домашньою приправою, яка додає стравам глибокого грибного смаку без зайвих зусиль. Дрібка такого порошку здатна перетворити ваші страви на шедевр із вишуканим смаком.

Приготувати таку приправу дуже просто. Для цього достатньо змолоти їх у порошок і додати трохи спецій. Такий варіант працює не лише для супів і соусів: грибний порошок підсилює смак і простих страв.

Які гриби підійдуть?

Для приправи можна взяти білі гриби, підберезники, маслюки, печериці та інші гриби, які ви самостійно зібрали й висушили.

Спочатку гриби треба добре висушити – на нитці, у духовці або в дегідраторі. За бажанням їх можна злегка підсмажити на сухій сковороді перед подрібненням, але це не обов’язково.

Грибний порошок легко зробити вдома / Фото Pexels

Як приготувати грибну приправу?

Після сушіння гриби достатньо змолоти в кавомолці, блендері або кухонному комбайні. Далі до порошку додають сухі спеції – наприклад, розмарин або чебрець, а також дрібку солі та перцю.

Готову приправу варто пересипати в герметичну банку. Так вона довше збереже аромат і буде під рукою щоразу, коли захочеться зробити страву більш насиченою.