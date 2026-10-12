Приготувати таку приправу дуже просто. Для цього достатньо змолоти їх у порошок і додати трохи спецій. Такий варіант працює не лише для супів і соусів: грибний порошок підсилює смак і простих страв.

Які гриби підійдуть?

Для приправи можна взяти білі гриби, підберезники, маслюки, печериці та інші гриби, які ви самостійно зібрали й висушили.

Спочатку гриби треба добре висушити – на нитці, у духовці або в дегідраторі. За бажанням їх можна злегка підсмажити на сухій сковороді перед подрібненням, але це не обов’язково.

Грибний порошок легко зробити вдома / Фото Pexels

Як приготувати грибну приправу?

Після сушіння гриби достатньо змолоти в кавомолці, блендері або кухонному комбайні. Далі до порошку додають сухі спеції – наприклад, розмарин або чебрець, а також дрібку солі та перцю.

Готову приправу варто пересипати в герметичну банку. Так вона довше збереже аромат і буде під рукою щоразу, коли захочеться зробити страву більш насиченою.