Приготовить такую приправу очень просто. Для этого достаточно измельчить их в порошок и добавить немного специй. Такой вариант подходит не только для супов и соусов: грибной порошок усиливает вкус и простых блюд.

Какие грибы подойдут?

Для приправы можно взять белые грибы, подберезовики, маслята, шампиньоны и другие грибы, которые вы самостоятельно собрали и высушили.

Сначала грибы нужно хорошо высушить – на нитке, в духовке или в дегидраторе. По желанию их можно слегка поджарить на сухой сковороде перед измельчением, но это не обязательно.

Грибной порошок легко приготовить дома / Фото Pexels

Как приготовить грибную приправу?

После сушки грибы достаточно измельчить в кофемолке, блендере или кухонном комбайне. Затем в порошок добавляют сухие специи – например, розмарин или тимьян, а также щепотку соли и перца.

Готовую приправу стоит пересыпать в герметичную банку. Так она дольше сохранит аромат и будет под рукой каждый раз, когда захочется сделать блюдо более насыщенным.