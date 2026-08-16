Не витрачайте час на кісточки: рецепт мармеладного варення з аличі на зиму

Алича – чудова основа для яскравих зимових десертів: десерт виходить насиченого бурштинового або рубінового кольору, чудово желюється та має приємну кислинку.

Головна принада цього рецепта полягає в економії часу. Виймати кісточки не потрібно, а завдяки поетапному варінню плоди залишаються цілими, а сироп набуває мармеладної густоти. Як зробити густе варення з аличі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: приблизно 4,5 літра варення Інгредієнти:

– 4 кілограми аличі;

– 2 склянки води;

– 4 кілограми цукру. Приготування: Переберіть аличу, видаліть плодоніжки, ретельно промийте плоди під проточною водою та залиште злегка підсохнути. Для сиропу з'єднайте в каструлі воду та половину від загальної кількості цукру. Доведіть суміш до кипіння, проваріть дві хвилини до повного розчинення кристалів і зніміть із вогню. Залийте підготовлені плоди гарячим сиропом, акуратно струсіть посуд, щоб рідина рівномірно покрила ягоди, і залиште до повного охолодження. Всипте залишок цукру, поставте ємність на плиту, доведіть масу до кипіння, одразу вимкніть вогонь і знову дайте повністю охолонути. Проваріть варення ще у два підходи по 20 хвилин на слабкому вогні, роблячи між ними перерву на 5 – 6 годин та обов'язково знімаючи пінку. Гаряче кипляче варення розлийте по сухих стерилізованих банках, герметично закатайте кришками, переверніть і залиште вистигати.