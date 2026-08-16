Головна принада цього рецепта полягає в економії часу. Виймати кісточки не потрібно, а завдяки поетапному варінню плоди залишаються цілими, а сироп набуває мармеладної густоти.
Як зробити густе варення з аличі?
- Час: 1 година
- Порцій: приблизно 4,5 літра варення
Інгредієнти:
– 4 кілограми аличі;
– 2 склянки води;
– 4 кілограми цукру.
Приготування:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Переберіть аличу, видаліть плодоніжки, ретельно промийте плоди під проточною водою та залиште злегка підсохнути.
- Для сиропу з'єднайте в каструлі воду та половину від загальної кількості цукру.
- Доведіть суміш до кипіння, проваріть дві хвилини до повного розчинення кристалів і зніміть із вогню.
- Залийте підготовлені плоди гарячим сиропом, акуратно струсіть посуд, щоб рідина рівномірно покрила ягоди, і залиште до повного охолодження.
- Всипте залишок цукру, поставте ємність на плиту, доведіть масу до кипіння, одразу вимкніть вогонь і знову дайте повністю охолонути.
- Проваріть варення ще у два підходи по 20 хвилин на слабкому вогні, роблячи між ними перерву на 5 – 6 годин та обов'язково знімаючи пінку.
- Гаряче кипляче варення розлийте по сухих стерилізованих банках, герметично закатайте кришками, переверніть і залиште вистигати.