Головна принада цього рецепта полягає в економії часу. Виймати кісточки не потрібно, а завдяки поетапному варінню плоди залишаються цілими, а сироп набуває мармеладної густоти.

Як зробити густе варення з аличі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: приблизно 4,5 літра варення

Інгредієнти:

– 4 кілограми аличі;

– 2 склянки води;

– 4 кілограми цукру.

Приготування: