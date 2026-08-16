Главное преимущество этого рецепта – экономия времени. Удалять косточки не нужно, а благодаря поэтапному варке плоды остаются целыми, а сироп приобретает мармеладную консистенцию.

Как приготовить густое варенье из аличи?

Время : 1 час

: 1 час Порций: примерно 4,5 литра варенья

Ингредиенты:

– 4 килограмма аличи;

– 2 стакана воды;

– 4 килограмма сахара.

Приготовление: