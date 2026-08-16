Главное преимущество этого рецепта – экономия времени. Удалять косточки не нужно, а благодаря поэтапному варке плоды остаются целыми, а сироп приобретает мармеладную консистенцию.

Как приготовить густое варенье из аличи?

  • Время: 1 час
  • Порций: примерно 4,5 литра варенья

Ингредиенты:
– 4 килограмма аличи;
– 2 стакана воды;
– 4 килограмма сахара.

Приготовление:

  1. Переберите аличу, удалите плодоножки, тщательно промойте плоды под проточной водой и дайте им слегка подсохнуть.
  2. Для сиропа смешайте в кастрюле воду и половину от общего количества сахара.
  3. Доведите смесь до кипения, проварите две минуты до полного растворения кристаллов и снимите с огня.
  4. Залейте подготовленные плоды горячим сиропом, аккуратно встряхните посуду, чтобы жидкость равномерно покрыла ягоды, и оставьте до полного остывания.
  5. Всыпьте оставшийся сахар, поставьте емкость на плиту, доведите массу до кипения, сразу выключите огонь и снова дайте полностью остыть.
  6. Проварите варенье еще в два захода по 20 минут на слабом огне, делая между ними перерыв на 5 – 6 часов и обязательно снимая пенку.
  7. Горячее кипящее варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните и оставьте остывать.