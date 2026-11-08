Густий, як у кондитерській: як приготувати справжній гарячий шоколад без плиткового шоколаду за

Ви можете легко приготувати насичений гарячий шоколад на власній кухні за кілька хвилин. І для цього вам не знадобиться ані грама плиткового шоколаду!

Приготування насиченого гарячого шоколаду вдома часто асоціюється з розтоплюванням дорогих плиток із високим вмістом какао-масла, які не завжди дають бажану кремову густину без додавання жирних вершків. Проте отримати глибокий десертний напій із дзеркальним блиском і шовковистою текстурою можна з найпростіших базових продуктів, які знайдуться на будь-якій кухні, розповідає Галина Цах.

Головна таємниця правильної консистенції полягає у використанні якісного темного алкалізованого какао та 1 столової ложки кукурудзяного крохмалю. На відміну від картопляного, кукурудзяний крохмаль не дає специфічного присмаку чи клейкого тягучого осаду, а м'яко згущує гаряче молоко під час повільного нагрівання, перетворюючи звичайне какао на тягучий благородний десерт, який ідеально доповнюється шапкою зі збитих охолоджених вершків і хрусткою шоколадною посипкою.

Як зварити гарячий шоколад?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів свіжого молока;

– 1 столова ложка темного порошку какао;

– 1 столова ложка білого цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

декор для подачі:

– 50 мілілітрів збитих вершків;

– 1 чайна ложка шоколадної або кондитерської посипки.

Як зварити гарячий шоколад вдома: дивіться відео

Приготування: