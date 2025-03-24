Найсмачніший сирний корж: хачапурі по-мегрельськи – хоч щодня готуй це диво

Хачапурі – одна з зірок грузинської кухні, яку люблять абсолютно усі. Трішечки старання – і ви поринете у незабутній смаковий досвід, який можна відстворювати при найменшому бажанні.

Ніжне тісто, рум'яна скоринка та велика кількість сиру – від самого опису цієї страви вже течуть слинки. Це хачапурі не тільки смачне, а й ситне, тому стане ідеальним варіантом для дружньої сімейної вечері, інформує 24 Канал з посиланням на Feast Delights. Цікаво Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати Рецепт хачапурі по-мегрельськи Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнт:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів кислого молока;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 500 грамів Імеретинського сиру;

– 300 грамів сулугуні;

– 50 грамів вершкового масла. Приготування: З'єднайте в глибокій мисці підігрітий кисломолочний напій, цукор та сухі дріжджі. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися та почали пузиритися. Після цього додайте куряче яйце, дрібку солі та поступово вводьте пшеничне борошно, вимішуючи м'яке тісто. Тісто має бути еластичним та не прилипати до рук. Помістіть тісто в тепле місце на 60 хвилин, щоб воно піднялося та збільшилося в об'ємі. Натріть Імеретинський сир та сулугуні на середній тертці й ретельно перемішайте. За бажанням додайте шматочок м'якого вершкового масла для надання ніжності сирній начинці. Розділіть тісто на декілька однакових частин. Кожну частину розкачайте в круглий пласт. Викладіть сирну начинку в центр кожного пласта, зберіть краї тіста до центру та міцно защіпніть. Потім обережно розкачайте кожну отриману кулю в плоский корж діаметром близько 20 сантиметрів. Хачапурі можна випікати в розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 15 – 20 хвилин, або смажити на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Після приготування змастіть хачапурі шматочком вершкового масла для надання блиску та аромату. Смачного! Ця страва варто уваги гурманів: оригінальний рецепт печінки.