Найсмачніший сирний корж: хачапурі по-мегрельськи – хоч щодня готуй це диво
Хачапурі – одна з зірок грузинської кухні, яку люблять абсолютно усі. Трішечки старання – і ви поринете у незабутній смаковий досвід, який можна відстворювати при найменшому бажанні.
Ніжне тісто, рум'яна скоринка та велика кількість сиру – від самого опису цієї страви вже течуть слинки. Це хачапурі не тільки смачне, а й ситне, тому стане ідеальним варіантом для дружньої сімейної вечері, інформує 24 Канал з посиланням на Feast Delights.
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Рецепт хачапурі по-мегрельськи
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнт:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кислого молока;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 500 грамів Імеретинського сиру;
– 300 грамів сулугуні;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- З'єднайте в глибокій мисці підігрітий кисломолочний напій, цукор та сухі дріжджі. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися та почали пузиритися.
- Після цього додайте куряче яйце, дрібку солі та поступово вводьте пшеничне борошно, вимішуючи м'яке тісто. Тісто має бути еластичним та не прилипати до рук.
- Помістіть тісто в тепле місце на 60 хвилин, щоб воно піднялося та збільшилося в об'ємі.
- Натріть Імеретинський сир та сулугуні на середній тертці й ретельно перемішайте. За бажанням додайте шматочок м'якого вершкового масла для надання ніжності сирній начинці.
- Розділіть тісто на декілька однакових частин. Кожну частину розкачайте в круглий пласт. Викладіть сирну начинку в центр кожного пласта, зберіть краї тіста до центру та міцно защіпніть.
- Потім обережно розкачайте кожну отриману кулю в плоский корж діаметром близько 20 сантиметрів.
- Хачапурі можна випікати в розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 15 – 20 хвилин, або смажити на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
- Після приготування змастіть хачапурі шматочком вершкового масла для надання блиску та аромату.
Смачного!
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