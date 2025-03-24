Нежное тесто, румяная корочка и большое количество сыра – от самого описания этого блюда уже текут слюнки. Это хачапури не только вкусное, но и сытное, поэтому станет идеальным вариантом для дружеского семейного ужина, информирует 24 Канал со ссылкой на Feast Delights.
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Рецепт хачапури по-мегрельски
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиент:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров кислого молока;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 500 граммов Имеретинского сыра;
– 300 граммов сулугуни;
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Соедините в глубокой миске подогретый кисломолочный напиток, сахар и сухие дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались и начали пузыриться.
- После этого добавьте куриное яйцо, щепотку соли и постепенно вводите пшеничную муку, вымешивая мягкое тесто. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.
- Поместите тесто в теплое место на 60 минут, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.
- Натрите Имеретинский сыр и сулугуни на средней терке и тщательно перемешайте. По желанию добавьте кусочек мягкого сливочного масла для придания нежности сырной начинке.
- Разделите тесто на несколько одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в круглый пласт. Выложите творожную начинку в центр каждого пласта, соберите края теста к центру и крепко защелкните.
- Затем осторожно раскатайте каждый полученный шар в плоский корж диаметром около 20 сантиметров.
- Хачапури можно выпекать в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 – 20 минут, или жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
- После приготовления смажьте хачапури кусочком сливочного масла для придания блеска и аромата.
Приятного аппетита!
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