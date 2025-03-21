Одним из таких является Fegato alla Veneziana – нежная телячья печень с ароматным карамелизированным луком. Главный секрет этого блюда – медленное тушение лука, который превращается в соус и балансирует насыщенный вкус печени, сообщает 24 канал со ссылкой на Beszamel. Этот рецепт имеет глубокие корни и берет начало еще с римских времен.

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Рецепт печени по-венециански

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов телячьей или свиной печени;

– 2 большие сахарные луковицы;

– 50 миллилитров белого вина или 1 столовая ложка винного уксуса или 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 3 – 5 свежих листьев шалфея;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Промойте печень и обсушите бумажными полотенцами. Порежьте ломтиками или соломкой. Лук нарежьте тонкими кольцами или перьями. Растопите масло на сковороде, добавьте оливковое масло. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Влейте вино, уксус или лимонный сок, перемешайте. Добавьте печень и тушите на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая. Лучше всего сочетается с полентой или картофельным пюре.

Приятного аппетита!

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