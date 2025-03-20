Главный секрет вкусного мяса – правильный маринад и техника приготовления. Как отмечает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Аллы Ферштинской, хорошо замаринованный шпондер получается особенно ароматным и нежным. А дополнить его лучше всего пикантной горчицей или традиционным хреном.

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Рецепт шпондера

Время: 3 часа

3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной подчеревины;

– 1 столовая ложка соли;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 10 граммов итальянских трав;

– 3 зубчика чеснока;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лавровый лист;

– 4 горошинки душистого перца;

– 10 граммов приправы к мясу.

Приготовление:

Шпондер промойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите его солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком и оливковым маслом. Положите мясо в пакет, добавьте нарезанный пластинками чеснок и лавровый лист. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром достаньте подчеревину, посыпьте приправами и заверните в пергамент. Оставьте при комнатной температуре на 1 – 1,5 часа. Выложите мясо на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 2 часа. За 20 минут до готовности разверните бумагу, чтобы получить румяную корочку. Коптите на слабом огне 2 – 3 часа, ориентируясь на цвет – мясо должно стать золотистым, после чего оставьте его на несколько часов на воздухе для созревания вкуса.

Приятного аппетита!

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