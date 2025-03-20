Главный секрет вкусного мяса – правильный маринад и техника приготовления. Как отмечает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Аллы Ферштинской, хорошо замаринованный шпондер получается особенно ароматным и нежным. А дополнить его лучше всего пикантной горчицей или традиционным хреном.
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Рецепт шпондера
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной подчеревины;
– 1 столовая ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 10 граммов итальянских трав;
– 3 зубчика чеснока;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки душистого перца;
– 10 граммов приправы к мясу.
Приготовление:
- Шпондер промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Натрите его солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком и оливковым маслом.
- Положите мясо в пакет, добавьте нарезанный пластинками чеснок и лавровый лист. Оставьте в холодильнике на ночь.
- Утром достаньте подчеревину, посыпьте приправами и заверните в пергамент. Оставьте при комнатной температуре на 1 – 1,5 часа.
- Выложите мясо на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 2 часа.
- За 20 минут до готовности разверните бумагу, чтобы получить румяную корочку.
- Коптите на слабом огне 2 – 3 часа, ориентируясь на цвет – мясо должно стать золотистым, после чего оставьте его на несколько часов на воздухе для созревания вкуса.
Приятного аппетита!
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