Головний секрет смачного м’яса – правильний маринад і техніка приготування. Як зазначає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Алли Ферштинської, добре замаринований шпондер виходить особливо ароматним і ніжним. А доповнити його найкраще пікантною гірчицею або традиційним хроном.
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Рецепт шпондера
- Час: 3 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячої підчеревини;
– 1 столова ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 10 грамів італійських трав;
– 3 зубчики часнику;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 лавровий листок;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– 10 грамів приправи до м'яса.
Приготування:
- Шпондер промийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Натріть його сіллю, перцем і сухими травами, змастіть лимонним соком і оливковою олією.
- Покладіть м’ясо в пакет, додайте нарізаний пластинками часник і лавровий лист. Залиште в холодильнику на ніч.
- Вранці дістаньте підчеревину, посипте приправами та загорніть у пергамент. Залиште при кімнатній температурі на 1 – 1,5 години.
- Викладіть м’ясо на деко та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 2 години.
- За 20 хвилин до готовності розгорніть папір, щоб отримати рум’яну скоринку.
- Коптіть на слабкому вогні 2 – 3 години, орієнтуючись на колір – м’ясо має стати золотистим, після чого залиште його на кілька годин на повітрі для дозрівання смаку.
Смачного!
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