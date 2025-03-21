Однією з таких є Fegato alla Veneziana – ніжна теляча печінка з ароматною карамелізованою цибулею. Головний секрет цієї страви – повільне тушкування цибулі, яка перетворюється на соус і балансує насичений смак печінки, повідомляє 24 канал з посиланням на Beszamel. Цей рецепт має глибоке коріння та бере початок ще з римських часів.

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Рецепт печінки по-венеційськи

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів телячої або свинячої печінки;

– 2 великі цукрові цибулини;

– 50 мілілітрів білого вина або 1 столова ложка винного оцту або 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 3 – 5 свіжих листків шавлії;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Промийте печінку й обсушіть паперовими рушниками. Поріжте скибочками або соломкою. Цибулю наріжте тонкими кільцями або пір’ям. Розтопіть масло на сковороді, додайте оливкову олію. Додайте цибулю й обсмажте до прозорості. Влийте вино, оцет або лимонний сік, перемішайте. Додайте печінку й тушкуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Найкраще смакує з полентою чи картопляним пюре.

Смачного!

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