Однією з таких є Fegato alla Veneziana – ніжна теляча печінка з ароматною карамелізованою цибулею. Головний секрет цієї страви – повільне тушкування цибулі, яка перетворюється на соус і балансує насичений смак печінки, повідомляє 24 канал з посиланням на Beszamel. Цей рецепт має глибоке коріння та бере початок ще з римських часів.
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Рецепт печінки по-венеційськи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів телячої або свинячої печінки;
– 2 великі цукрові цибулини;
– 50 мілілітрів білого вина або 1 столова ложка винного оцту або 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 3 – 5 свіжих листків шавлії;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Промийте печінку й обсушіть паперовими рушниками. Поріжте скибочками або соломкою.
- Цибулю наріжте тонкими кільцями або пір’ям.
- Розтопіть масло на сковороді, додайте оливкову олію.
- Додайте цибулю й обсмажте до прозорості.
- Влийте вино, оцет або лимонний сік, перемішайте.
- Додайте печінку й тушкуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Найкраще смакує з полентою чи картопляним пюре.
Смачного!
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