Найкращі холодні супи проти спеки: ці страви у холодильнику не затримаються

Може здаватися, що у спеку перші страви втрачають популярність. А ось і не так – варто лише змінити фокус на холодні варіанти!

Холодні супи обожнюють усі, і навіть діти проситимуть додаткову порцію. 24 Канал зібрав кілька варіантів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку.

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Як приготувати окрошку?

Це той суп, який ви точно приготуєте із задоволенням. Беремо рецепт yuliia.senych і насолоджуємося!

Інгредієнти:

– 400 грамів філе стегна;

– 3 – 4 картоплини;

– 5 яєць;

– 1 – 2 огірки;

– 100 грамів сметани;

– 100 грамів майонезу;

– кріп;

– пів чайної ложки лимонної кислоти;

– 3 літри води;

– сіль до смаку;

– гірчиця та лимонний сік.

Чудовий суп, який смакує у спеку: дивіться відео

Приготування:

Заздалегідь відваріть до готовності картоплю, курячі яйця та м'ясне філе. М'ясо акуратно розділіть на волокна або подрібніть ножем, а очищені овочі та яйця ретельно наріжте однаковими дрібними кубиками. Дрібно нашинкуйте улюблену свіжу зелень і з'єднайте всі підготовлені інгредієнти у глибокій місткій каструлі. Додайте туди сметану, майонез і залийте основу чистою прохолодною водою. Приправте страву сіллю та лимонною кислотою, орієнтуючись на власний смак, після чого добре все вимішайте і відправте в холодильник для якісного охолодження. Готову окрошку подавайте до столу, за бажанням додавши трохи гострої гірчиці або свіжого лимонного соку для пікантності.

Як приготувати гаспачо?

Справжній подарунок для вашого столу з Іспанії. Головну страву літнього сезону легко приготувати з рецептом Shuba.

Інгредієнти:

– 900 грамів томатів;

– 50 грамів черствого хліба;

– 1 огірок;

– 1 цибуля шалот;

– 1 зубчик часнику;

– 30 мілілітрів винного оцту;

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку наріжте помідори четвертинками, а хліб – великими шматками, після чого покладіть хліб у чашу блендера, додайте томати й залиште все на 20 хвилин. Потім почистіть і дрібно наріжте огірок, часник та цибулю. Подрібніть помідори з хлібом до стану грубої каші, після чого додайте до них підготовлений огірок, цибулю, часник, оцет, пів чайної ложки солі та будь-які інші додаткові інгредієнти за бажанням. Продовжуючи збивати масу, поступово влийте оливкову олію і перебивайте суп, доки він не стане абсолютно однорідним. Обов'язково скуштуйте гаспачо, відрегулюйте смак сіллю чи оцтом, а для рідшої консистенції влийте трохи води. Наостанок покладіть готовий суп у холодильник на ніч, щоб він ідеально настоявся перед подачею.

Як приготувати вішисуаз?

А ще вам точно варто спробувати винахід французького шефа Луї Діа. Чому ж він був популярним у Нью-Йорку? Все просто: Луї був шефом у The Ritz-Carlton, де й створив цей шедевр.

Інгредієнти:

– 2 штуки порею;

– 1 цибуля;

– 2 картоплі;

– 300 мілілітрів овочевого бульйону або кип'яченої води;

– 200 мілілітрів вершків 33 %;

– 10 грамів вершкового масла 82%;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– петрушка;

– сіль;

– перець;

– грінки з білого хліба.

Приготування: