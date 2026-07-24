24 липня, 20:53
Як зробити печену картоплю хрусткішою: один простий інгредієнт
Манна крупа може зробити печену картоплю значно хрусткішою — і все завдяки тому, що забирає зайву вологу з поверхні.
Саме цей прийом і радять використовувати досвідчені шефи, коли хочуть отримати не просто печену картоплю, а страву з виразною хрусткою скоринкою.
Як працює манна крупа?
Картопля стає хрусткішою завдяки тому, що манка забирає зайву вологу з поверхні. Додатково ефект підсилює гаряча олія у формі, яка допомагає швидше сформувати золотисту оболонку.
Як пояснюють експерти, саме манна крупа дає той самий результат, коли зовні картопля хрумтить, а всередині лишається м’якою.
Що потрібно для рецепта?
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 3 столові ложки манної крупи;
– морська сіль;
– олія на дно форми.
Приготування:
- Очистіть картоплю та розріжте кожну бульбину навпіл або на чотири частини, щоб шматочки були приблизно однакового розміру.
- Промийте картоплю, щоб змити зайвий крохмаль, і покладіть у каструлю з холодною підсоленою водою.
- Після закипання варіть картоплю 10 хвилин.
- Злийте воду й залиште картоплю в каструлі під чистим кухонним рушником на 10 – 15 хвилин, щоб вона добре підсохла.
- Поки картопля сохне, розігрійте духовку до 200 градусів і поставте всередину форму з олією на 8 хвилин.
- Потім висипте на картоплю манну крупу, щільно закрийте кришкою і добре струсіть, щоб крупа рівномірно прилипла до шматочків.
- Перекладіть картоплю на гаряче деко або у форму, щоб усі боки вкрилися гарячою олією.
- Запікайте 30 хвилин, після чого зменште температуру до 180 градусів і тримайте в духовці ще 25 хвилин.