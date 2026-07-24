Як зробити печену картоплю хрусткішою: один простий інгредієнт

Манна крупа може зробити печену картоплю значно хрусткішою — і все завдяки тому, що забирає зайву вологу з поверхні.

Саме цей прийом і радять використовувати досвідчені шефи, коли хочуть отримати не просто печену картоплю, а страву з виразною хрусткою скоринкою.

Як працює манна крупа?

Картопля стає хрусткішою завдяки тому, що манка забирає зайву вологу з поверхні. Додатково ефект підсилює гаряча олія у формі, яка допомагає швидше сформувати золотисту оболонку.

Як пояснюють експерти, саме манна крупа дає той самий результат, коли зовні картопля хрумтить, а всередині лишається м’якою.

Що потрібно для рецепта?

Час: 1 година 5 хвилин

1 година 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 столові ложки манної крупи;

– морська сіль;

– олія на дно форми.

Приготування: