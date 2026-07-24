Именно этот прием и советуют использовать опытные повара, когда хотят получить не просто печеный картофель, а блюдо с ярко выраженной хрустящей корочкой.

Как работает манная крупа?

Картофель становится более хрустящим потому, что манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности. Дополнительно эффект усиливает горячее масло в форме, которое помогает быстрее сформировать золотистую корочку.

Как объясняют эксперты, именно манная крупа дает тот самый результат, когда снаружи картофель хрустит, а внутри остается мягким.

Что нужно для рецепта?

Время: 1 час 5 минут

1 час 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– морская соль;

– растительное масло на дно формы.

Приготовление: