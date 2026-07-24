Именно этот прием и советуют использовать опытные повара, когда хотят получить не просто печеный картофель, а блюдо с ярко выраженной хрустящей корочкой.
Как работает манная крупа?
Картофель становится более хрустящим потому, что манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности. Дополнительно эффект усиливает горячее масло в форме, которое помогает быстрее сформировать золотистую корочку.
Как объясняют эксперты, именно манная крупа дает тот самый результат, когда снаружи картофель хрустит, а внутри остается мягким.
Что нужно для рецепта?
- Время: 1 час 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– морская соль;
– растительное масло на дно формы.
Приготовление:
- Очистите картофель и разрежьте каждый клубень пополам или на четыре части, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.
- Промойте картофель, чтобы смыть лишний крахмал, и положите в кастрюлю с холодной подсоленной водой.
- После закипания варите картофель 10 минут.
- Слейте воду и оставьте картофель в кастрюле под чистым кухонным полотенцем на 10 – 15 минут, чтобы он хорошо подсох.
- Пока картофель сохнет, разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте внутрь форму с растительным маслом на 8 минут.
- Затем высыпьте на картофель манную крупу, плотно закройте крышкой и хорошо встряхните, чтобы крупа равномерно прилипла к кусочкам.
- Переложите картофель на горячий противень или в форму, чтобы все стороны покрылись горячим маслом.
- Запекайте 30 минут, после чего уменьшите температуру до 180 градусов и держите в духовке еще 25 минут.