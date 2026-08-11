Будуть хрумкими навіть через 100 років: як смачно і швидко заквасити огірки без кипʼятіння

Квашення огірків – це далеко не той процес, з яким повинні виникати труднощі. Головне чітко дотримуватися рецепта та запастися терпінням.

З цим рецептом заготівля огірків перетворюється на легку та безтурботну пригоду. Готуйте багато банок – вам точно захочеться мати великий запас, розповідає інстаграм agronom_chiki. Як легко заквасити огірки? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– огірки скільки влізе;

– повний 200-грамовий стакан солі;

– кріп;

– листя хрону, вишні та смородини;

– часник;

– перець горошком. Ці огірочки вам сподобаються: дивіться відео Приготування: На дно підготовленої банки викладіть усі ароматні спеції, зелень та часник. Щільно утрамбуйте огірки, заповнюючи ємність до самого верху. Всипте сіль та залийте все чистою холодною водою. Залиште банку при кімнатній температурі на 3 – 4 дні для бродіння, періодично її струшуючи для повного розчинення солі. Злийте зброджений розсіл і ретельно промийте огірки холодною водою безпосередньо в банці. Влийте свіжу холодну воду до самих країв і герметично закатайте кришкою.