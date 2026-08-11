З цим рецептом заготівля огірків перетворюється на легку та безтурботну пригоду. Готуйте багато банок – вам точно захочеться мати великий запас, розповідає інстаграм agronom_chiki.

Як легко заквасити огірки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– огірки скільки влізе;

– повний 200-грамовий стакан солі;

– кріп;

– листя хрону, вишні та смородини;

– часник;

– перець горошком.

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Приготування: