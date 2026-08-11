З цим рецептом заготівля огірків перетворюється на легку та безтурботну пригоду. Готуйте багато банок – вам точно захочеться мати великий запас, розповідає інстаграм agronom_chiki.
Як легко заквасити огірки?
- Час: 1 година
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– огірки скільки влізе;
– повний 200-грамовий стакан солі;
– кріп;
– листя хрону, вишні та смородини;
– часник;
– перець горошком.
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Приготування:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- На дно підготовленої банки викладіть усі ароматні спеції, зелень та часник.
- Щільно утрамбуйте огірки, заповнюючи ємність до самого верху.
- Всипте сіль та залийте все чистою холодною водою.
- Залиште банку при кімнатній температурі на 3 – 4 дні для бродіння, періодично її струшуючи для повного розчинення солі.
- Злийте зброджений розсіл і ретельно промийте огірки холодною водою безпосередньо в банці.
- Влийте свіжу холодну воду до самих країв і герметично закатайте кришкою.