С этим рецептом заготовка огурцов превращается в легкое и беззаботное приключение. Готовьте много банок – вам точно захочется иметь большой запас, рассказывает инстаграм-аккаунт agronom_chiki.

Как легко заквасить огурцы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– огурцы, сколько поместится;

– полный 200-граммовый стакан соли;

– укроп;

– листья хрена, вишни и смородины;

– чеснок;

– перец горошком.

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Приготовление: