С этим рецептом заготовка огурцов превращается в легкое и беззаботное приключение. Готовьте много банок – вам точно захочется иметь большой запас, рассказывает инстаграм-аккаунт agronom_chiki.

Как легко заквасить огурцы?

  • Время: 1 час
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:
– огурцы, сколько поместится;
– полный 200-граммовый стакан соли;
– укроп;
– листья хрена, вишни и смородины;
– чеснок;
– перец горошком.

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Приготовление:

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  1. На дно подготовленной банки выложите все ароматные специи, зелень и чеснок.
  2. Плотно утрамбуйте огурцы, заполняя емкость до самого верха.
  3. Всыпьте соль и залейте все чистой холодной водой.
  4. Оставьте банку при комнатной температуре на 3 – 4 дня для брожения, периодически встряхивая ее для полного растворения соли.
  5. Слейте сброженный рассол и тщательно промойте огурцы холодной водой прямо в банке.
  6. Налейте свежую холодную воду до самых краев и герметично закатайте крышкой.