Вінегрет як в ресторані: чому всі варять буряк неправильно і яку заправку додавати найкраще
Звичний вінегрет занадто часто перетворюється на сумну однорідно-рожеву масу, де овочі плавають у каламутному соку й втрачають будь-який індивідуальний смак. Справжня ресторанна магія цієї страви полягає в чистоті текстур: кожен кубик повинен тримати бездоганну форму, хрумтіти та мати власний чіткий колір.
Досягти такого ефекту допомагають кілька базових кулінарних прийомів. Буряк варто запікати, олія повинна створити захисну плівку на інгредієнтах, а ще – заправка повинна перетворити продукти на єдиний соковитий ансамбль.
Як приготувати смачний та красивий вінегрет?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
салатна основа:
– 2 буряки середнього розміру;
– 3 картоплини;
– 2 моркви;
– 3 мариновані або солоні огірки;
– 150 грамів квашеної капусти (відтиснутої);
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка рослинної олії для буряка;
маринад для цибулі:
– 1 чайна ложка оцту;
– дрібка цукру;
– дрібка солі;
– трошки окропу;
заправка:
– 3 – 4 столові ложки духмяної олії;
– 1 чайна ложка яблучного або винного оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці (на смак);
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк, картоплю та моркву ретельно вимийте. Буряк загорніть у фольгу та відправте в розігріту до 190 градусів духовку.
- Після готовності не кидайте гарячий овоч у крижану воду, інакше він розм'якне: просто розгорніть фольгу, затягніть плівкою на 15 хвилин, і шкірка відійде сама без зусиль.
- Картоплю з морквою відваріть або також запечіть, охолодіть і наріжте однаковими охайними кубиками.
- Нарізаний буряк перекладіть в окрему піалу, влийте ложку олії та ретельно перемішайте. Тонкий жировий бар'єр надійно законсервує сік усередині кубиків і не дозволить пігменту миттєво пофарбувати решту світлих овочів.
- Цибулю поріжте дрібним кубиком і на п'ять хвилин замаринуйте в суміші окропу, краплі оцту, солі та цукру.
- З квашеної капусти ретельно відтисніть розсіл і наріжте її коротшою соломкою, щоб вона не плуталася на виделці.
- Огірки наріжте кубиками; якщо серединка занадто рідка з великим насінням – зріжте її, залишаючи лише щільну хрустку м'якоть.
- Для заправки з'єднайте в склянці пахучу олію, оцет, гірчицю, цукор, дрібку солі та мелений перець.
- Збийте суміш виделкою до стану гладкої однорідної емульсії.
- З'єднайте у великій мисці моркву, картоплю, капусту, огірки та відтиснуту цибулю, введіть підготовлений буряк, щедро полийте заправкою та акуратно вимішайте.