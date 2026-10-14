Досягти такого ефекту допомагають кілька базових кулінарних прийомів. Буряк варто запікати, олія повинна створити захисну плівку на інгредієнтах, а ще – заправка повинна перетворити продукти на єдиний соковитий ансамбль.

Як приготувати смачний та красивий вінегрет?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

салатна основа:

– 2 буряки середнього розміру;

– 3 картоплини;

– 2 моркви;

– 3 мариновані або солоні огірки;

– 150 грамів квашеної капусти (відтиснутої);

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка рослинної олії для буряка;

маринад для цибулі:

– 1 чайна ложка оцту;

– дрібка цукру;

– дрібка солі;

– трошки окропу;

заправка:

– 3 – 4 столові ложки духмяної олії;

– 1 чайна ложка яблучного або винного оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці (на смак);

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: