Не поспішайте викидати перерослі огірки: зготуйте з них цю фантастичну ікру на зиму

Перерослі огірки не обов’язково йдуть у відро для сміття. З них виходить ніжна зимова ікра з насиченим овочевим смаком – вам точно варто спробувати цю знахідку.

Огірки для цієї заготовки краще брати вже великі й перерослі. Саме вони добре тримають структуру після тушкування. Як приготувати ікру з огірків? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2,5 кілограма огірків;

– 500 грамів помідорів;

– 500 грамів солодкого перцю;

– 500 грамів моркви;

– 500 грамів цибулі;

– 10 зубчиків часнику;

– 3 гострі перці;

– 6 столових ложок томатної пасти;

– 2 столові ложки солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки оцту;

– 1/2 склянки олії. Приготування: Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до прозорості. Додайте натерту моркву, а за кілька хвилин – нарізаний солодкий перець. Помідори подрібніть до стану пюре, влийте до овочів і трохи протушкуйте. Очищені огірки натріть на великій тертці та додайте до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем. Тушкуйте на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Вийміть гострий перець, додайте подрібнений часник і оцет. Проваріть ще 5 хвилин, після чого розкладіть гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.