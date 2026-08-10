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10 серпня, 12:42
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Не поспішайте викидати перерослі огірки: зготуйте з них цю фантастичну ікру на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Перерослі огірки не обов’язково йдуть у відро для сміття. З них виходить ніжна зимова ікра з насиченим овочевим смаком – вам точно варто спробувати цю знахідку.

Огірки для цієї заготовки краще брати вже великі й перерослі. Саме вони добре тримають структуру після тушкування. 

Як приготувати ікру з огірків? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 2,5 кілограма огірків;
– 500 грамів помідорів;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 10 зубчиків часнику;
– 3 гострі перці;
– 6 столових ложок томатної пасти;
– 2 столові ложки солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– 1/2 склянки олії. 

Приготування: 

  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до прозорості.
  2. Додайте натерту моркву, а за кілька хвилин – нарізаний солодкий перець.
  3. Помідори подрібніть до стану пюре, влийте до овочів і трохи протушкуйте.
  4. Очищені огірки натріть на великій тертці та додайте до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем.
  5. Тушкуйте на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Вийміть гострий перець, додайте подрібнений часник і оцет.
  7. Проваріть ще 5 хвилин, після чого розкладіть гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатайте.
  8. Переверніть банки догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.

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