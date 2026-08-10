Огірки для цієї заготовки краще брати вже великі й перерослі. Саме вони добре тримають структуру після тушкування.
Як приготувати ікру з огірків?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма огірків;
– 500 грамів помідорів;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 10 зубчиків часнику;
– 3 гострі перці;
– 6 столових ложок томатної пасти;
– 2 столові ложки солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– 1/2 склянки олії.
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до прозорості.
- Додайте натерту моркву, а за кілька хвилин – нарізаний солодкий перець.
- Помідори подрібніть до стану пюре, влийте до овочів і трохи протушкуйте.
- Очищені огірки натріть на великій тертці та додайте до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем.
- Тушкуйте на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Вийміть гострий перець, додайте подрібнений часник і оцет.
- Проваріть ще 5 хвилин, після чого розкладіть гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.