Огурцы для этой заготовки лучше брать уже большие и переросшие. Именно они хорошо сохраняют форму после тушения.
Как приготовить икру из огурцов?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма огурцов;
– 500 граммов помидоров;
– 500 граммов сладкого перца;
– 500 граммов моркови;
– 500 граммов лука;
– 10 зубчиков чеснока;
– 3 острых перца;
– 6 столовых ложек томатной пасты;
– 2 столовые ложки соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки уксуса;
– 1/2 стакана растительного масла.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности.
- Добавьте натертую морковь, а через несколько минут – нарезанный сладкий перец.
- Помидоры измельчите до состояния пюре, влейте к овощам и немного потушите.
- Очищенные огурцы натрите на большой терке и добавьте в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем.
- Тушите на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая.
- Удалите острый перец, добавьте измельченный чеснок и уксус.
- Проварите еще 5 минут, после чего разложите горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.