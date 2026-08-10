Огурцы для этой заготовки лучше брать уже большие и переросшие. Именно они хорошо сохраняют форму после тушения.

Как приготовить икру из огурцов?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма огурцов;

– 500 граммов помидоров;

– 500 граммов сладкого перца;

– 500 граммов моркови;

– 500 граммов лука;

– 10 зубчиков чеснока;

– 3 острых перца;

– 6 столовых ложек томатной пасты;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса;

– 1/2 стакана растительного масла.

Приготовление: