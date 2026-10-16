Затьмарить ресторанне тирамісу: порція італійського задоволення за 5 хвилин без духовки

Десерт "Белліссімо" – знахідка для тих, хто любить легкі, освіжальні солодощі без метушні з духовкою чи розчиненням желатину. Секрет його стійкої оксамитової текстури криється в тонкому кулінарному фокусі: заварна основа на молоці та кукурудзяному крохмалі з'єднується з пишною сумішшю згущеного молока та лимонного соку, яка миттєво гусне природним шляхом під дією цитрусової кислоти.

У поєднанні з вологою шоколадно-апельсиновою крихтою виходить гармонійний контраст насиченого какао та свіжої цитрусової ноти. Саме те, що потрібно для хвилинки смачної винагороди після робочого дня або на вихідних, розповідає портал "Господинька". Як приготувати десерт "Белліссімо" Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 6 Інгредієнти:

для основи:

– 100 грамів шоколадного печива;

– 50 мілілітрів апельсинового соку;

заварний цитрусовий крем:

– 400 мілілітрів молока;

– цедра 1 лимона;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 яєчні жовтки;

– 30 грамів цукрової пудри;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– 70 грамів незбираного згущеного молока;

декор:

– какао-порошок;

– мелена кориця або тертий шоколад. Приготування: Молоко прогрійте з лимонною цедрою та ванільним цукром майже до закипання, після чого процідіть крізь дрібне сито, щоб прибрати цедру. Окремо розітріть вінчиком жовтки з цукровою пудрою та кукурудзяним крохмалем, тонкою цівкою влийте тепле молоко й поверніть суміш на повільний вогонь. Варіть крем при постійному помішуванні до появи перших бульбашок і помітного загустіння, після чого перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою "в контакт" із поверхнею та дайте охолонути до кімнатної температури. Холодний лимонний сік збийте міксером зі згущеним молоком до світлої пишної маси й делікатно вмішайте її лопаткою в охолоджений заварний крем — він одразу стане шовковистим і ніжним. Печиво перебийте блендером на дрібну крихту, змішайте з апельсиновим соком до стану вологого піску та викладіть щільним шаром на дно склянок або креманок. Зверху щедро наповніть форми цитрусовим кремом і відправте в холодильник на 2 – 3 години для стабілізації. Перед подачею притрусіть какао, корицею або дрібною шоколадною стружкою.