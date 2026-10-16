Десерт "Беллиссимо" – находка для тех, кто любит легкие, освежающие сладости, не требующие хлопот с духовкой или растворением желатина. Секрет его устойчивой бархатистой текстуры кроется в тонком кулинарном приеме: заварная основа на молоке и кукурузном крахмале соединяется с пышной смесью сгущенного молока и лимонного сока, которая мгновенно загустевает естественным образом под действием лимонной кислоты.