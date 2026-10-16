Десерт "Белліссімо" – знахідка для тих, хто любить легкі, освіжальні солодощі без метушні з духовкою чи розчиненням желатину. Секрет його стійкої оксамитової текстури криється в тонкому кулінарному фокусі: заварна основа на молоці та кукурудзяному крохмалі з'єднується з пишною сумішшю згущеного молока та лимонного соку, яка миттєво гусне природним шляхом під дією цитрусової кислоти.