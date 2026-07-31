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31 липня, 18:15
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Просто натерти кабачок – і вечеря на столі: як кабачкові "гнізда" стали найкращою стравою літа

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ці апетитні "гнізда" стануть вашою кулінарною знахідкою. Це той випадок, коли страву хочеться готувати знову й знову.

Рідко коли ввечері хочеться стояти біля плити та довго готувати на всю сімʼю. Зберігайте рецепт шедевру з кабачків – і у вас зʼявиться багато вільного часу, а близькі будуть в неймовірному захваті. 

Як приготувати кабачкові "гнізда"? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 1 кабачок;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– 1/3 чайної ложки розпушувача;
– 3 сосиски;
– 50 грамів твердого сиру;
– по дрібці солі та перцю. 

Приготування: 

  1. Натріть кабачок на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте й залиште на 10 хвилин.
  2. Потім ретельно відіжміть руками зайвий сік.
  3. До відтиснутої кабачкової маси додайте яйце, мелений чорний перець, борошно та розпушувач.
  4. Добре перемішайте до утворення густого тіста. Наріжте сосиски дрібними кубиками, а твердий сир натріть на великій тертці.
  5. Всипайте їх до кабачкової суміші та ще раз усе ретельно вимішайте.
  6. Деко для випікання застеліть пергаментом. Розділіть масу на чотири рівні частини та сформуйте з них округлі кабачкові "гнізда".
  7. Запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці (у режимі конвекції) орієнтовно 15 хвилин до золотавої скоринки.
  8. Подавайте кабачкові гнізда теплими разом зі сметаною або часниковим соусом.