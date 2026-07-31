Рідко коли ввечері хочеться стояти біля плити та довго готувати на всю сімʼю. Зберігайте рецепт шедевру з кабачків – і у вас зʼявиться багато вільного часу, а близькі будуть в неймовірному захваті.

Як приготувати кабачкові "гнізда"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

– 1/3 чайної ложки розпушувача;

– 3 сосиски;

– 50 грамів твердого сиру;

– по дрібці солі та перцю.

Приготування: