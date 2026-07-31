Рідко коли ввечері хочеться стояти біля плити та довго готувати на всю сімʼю. Зберігайте рецепт шедевру з кабачків – і у вас зʼявиться багато вільного часу, а близькі будуть в неймовірному захваті.
Як приготувати кабачкові "гнізда"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– 1/3 чайної ложки розпушувача;
– 3 сосиски;
– 50 грамів твердого сиру;
– по дрібці солі та перцю.
Приготування:
- Натріть кабачок на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте й залиште на 10 хвилин.
- Потім ретельно відіжміть руками зайвий сік.
- До відтиснутої кабачкової маси додайте яйце, мелений чорний перець, борошно та розпушувач.
- Добре перемішайте до утворення густого тіста. Наріжте сосиски дрібними кубиками, а твердий сир натріть на великій тертці.
- Всипайте їх до кабачкової суміші та ще раз усе ретельно вимішайте.
- Деко для випікання застеліть пергаментом. Розділіть масу на чотири рівні частини та сформуйте з них округлі кабачкові "гнізда".
- Запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці (у режимі конвекції) орієнтовно 15 хвилин до золотавої скоринки.
- Подавайте кабачкові гнізда теплими разом зі сметаною або часниковим соусом.