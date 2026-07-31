Редко когда вечером хочется стоять у плиты и долго готовить на всю семью. Сохраните рецепт шедевра из кабачков – и у вас появится много свободного времени, а близкие будут в восторге.

Как приготовить кабачковые "гнезда"?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки муки;
– 1/3 чайной ложки разрыхлителя;
– 3 сосиски;
– 50 граммов твердого сыра;
– по щепотке соли и перца.

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на большой терке, немного посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  2. Затем тщательно отожмите руками лишний сок.
  3. К отжатой кабачковой массе добавьте яйцо, молотый черный перец, муку и разрыхлитель.
  4. Хорошо перемешайте до образования густого теста. Нарежьте сосиски мелкими кубиками, а твердый сыр натрите на большой терке.
  5. Добавьте их в кабачковую смесь и еще раз тщательно перемешайте.
  6. Противень застелите пергаментом. Разделите массу на четыре равные части и сформируйте из них округлые кабачковые "гнезда".
  7. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке (в режиме конвекции) примерно 15 минут до появления золотистой корочки.
  8. Подавайте кабачковые гнезда теплыми вместе со сметаной или чесночным соусом.