Редко когда вечером хочется стоять у плиты и долго готовить на всю семью. Сохраните рецепт шедевра из кабачков – и у вас появится много свободного времени, а близкие будут в восторге.

Как приготовить кабачковые "гнезда"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки муки;

– 1/3 чайной ложки разрыхлителя;

– 3 сосиски;

– 50 граммов твердого сыра;

– по щепотке соли и перца.

Приготовление: