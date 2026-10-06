Смачніша за звичайну квашену та хрумтить до весни: соковита капуста по-корейськи на зиму

Класична квашена капуста вимагає часу, терпіння та постійного контролю за бродінням. Натомість цей пікантний корейський варіант готується швидко, просто й без зайвого клопоту.

Капустяне листя нарізають великими пелюстками, завдяки чому воно зберігає соковитість і неймовірний свіжий хрускіт аж до самої весни. У поєднанні з яскравою корейською морквою, гострим часником і пряним кисло-солодким маринадом виходить універсальна ресторанна закуска, яка миттєво освіжає будь-яке ситне м'ясне частування чи гарнір. Як закрити капусту по-корейськи? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– приблизно 1,5 кілограма капусти;

– 250 грамів свіжої моркви;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 2 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

для пряного маринаду:

– 1,2 літра води;

– 2 столові ложки солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи;

– 5 столових ложок оцту. Приготування: Капусту зачистьте від верхнього листя та наріжте великими квадратними шматочками ("пелюстками"). Моркву очистьте та натріть тонкою довгою соломкою на тертці для корейських салатів. На дно сухої простерилізованої трилітрової банки викладіть зубчики часнику, горошини чорного перцю та лаврове листя. Потім щільно, чергуючи між собою, заповніть банку шарами капусти та яскравої моркви до самого верху. Обережно залийте овочі в банці крутим окропом до країв, прикрийте стерильною кришкою та залиште прогрітися на 10 хвилин. Тим часом зваріть маринад: у сотейнику доведіть воду до кипіння, всипте сіль, цукор і суху суміш спецій для корейської моркви. Проваріть 1 – 2 хвилини до повного розчинення кристалів, влийте оцет, перемішайте й одразу зніміть із вогню. Злийте першу воду з банки в раковину, негайно залийте капусту киплячим пряним маринадом і герметично закатайте ключем або щільно закрутіть кришкою твіст-оф. Переверніть банку догори дном, ретельно укутайте теплим пледом і залиште до повного природного охолодження, після чого приберіть на зберігання в комору чи льох.